19 марта. Mossovetinfo.ru – МКАД И ТТК станут основными магистралями для тестирования беспилотных автомобилей в Москве, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу рабочей группы национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».



Помимо МКАД и ТТК, тестировать беспилотные автомобили будут на вылетных магистралях, на Кутузовском и Ленинском проспектах, во дворах районов Бутово и Митино, а также на маленьких улицах в центре столицы.



Маршруты для тестирования беспилотных автомобилей будут разрабатывать сами компании, которые принимают участие в проекте, отдельно утверждать их в ГИБДД не нужно. Для беспилотных авто будут действовать обычные правила дорожного движения, никаких дополнительных ограничений вводится не будет. В салоне каждого беспилотника должен будет находится страхующий водитель, который не будет вмешиваться в управление. Автомобили будут оснащены специальным знаком «Автономное управление» в виде равностороннего треугольника белого цвета с красной каймой, в который вписана буква «А» черного цвета.



Ранее сообщалось, что тестирование беспилотных автомобилей в Москве начнется в апреле-мае 2019 года.