16 апреля. Mossovetinfo.ru – Сбой на восточном участке Сокольнической линии метро устранен, движение поездов введено в график, сообщается в официальном микроблоге московского метрополитена в Twitter.
Ранее сообщалось, что из-за проблем на узле водоснабжения, не принадлежащего метрополитену, была ограничена скорость движения поездов. Интервалы движения поездов на участке от станции «Бульвар Рокоссовского» до станции «Комсомольская» были увеличены.
Существовала опасность полной остановки движения, однако этого удалось избежать благодаря слаженной работе сотрудников метрополитена и оперативных служб города.
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