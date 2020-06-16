16 июня. Mossovetinfo.ru - Оставшиеся ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса, ранее середины июля не снимут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания. «Мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно» - сказал Собянин.



Мэр Москвы отметил, что июнь и июль – два месяца переходного периода: «Мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас». При этом Собянин подчеркнул, что ситуация в городе позволяет утвердить запланированное на 23 июня открытие кафе и ресторанов в полном объеме.



Москва 16 июня перешла к очередному этапу снятия ограничений. Основные ограничения должны отменить до 23 июня.