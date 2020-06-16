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Город (Москва и область)     16.06.2020 19:05

Оставшиеся в Москве ограничения ранее середины июля не снимут - Собянин

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

16 июня. Mossovetinfo.ru - Оставшиеся ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса, ранее середины июля не снимут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания. «Мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно» - сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что июнь и июль – два месяца переходного периода: «Мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас». При этом Собянин подчеркнул, что ситуация в городе позволяет утвердить запланированное на 23 июня открытие кафе и ресторанов в полном объеме.

Москва 16 июня перешла к очередному этапу снятия ограничений. Основные ограничения должны отменить до 23 июня.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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