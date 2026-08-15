От атаки беспилотников пострадали три человека в районе МКАД и три в Подмосковье - власти

16 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранним утром в воскресенье 16 августа, что три человека в районе МКАД пострадали от атаки беспилотников.



«ПВО Минобороны сбили ещё девять беспилотников, атаковавших Москву. Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - сообщил Собянин в 16.08.2026 в 6:05 мск. в своих официальных информационных каналах.



«В период со вчерашнего вечера по 6:30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы», - сообщил мэр столицы в 6:41 мск.



Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сегодня ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время.



Губернатор сообщил:

«Сегодня ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время. За ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА — в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.



К сожалению, есть пострадавшие. В Подольске медицинская помощь понадобилась трем людям. Один человек получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», еще двое пострадали в результате падения беспилотников в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожный. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.



В Подольске в результате попадания БПЛА произошло возгорание склада компании Wildberries на территории индустриального парка «Коледино». В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие — никто из них не пострадал.



В Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами. По предварительной информации, пострадавших нет.



Повреждения также зафиксированы в Кашире, где пострадало новое здание отдела полиции, и в Воскресенске, где повреждены отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.



Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме. Будем информировать».



Ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский (Раменское), сообщала пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.