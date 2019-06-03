3 июня. Mossovetinfo.ru – Новая трамвайная линия будет проложена от станции метро «Прокшино» Сокольнической линии до города Троицк, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Протяженность новой линии составит 18 километров, на ней будет расположено 14 пар остановок и четыре разворотных круга. Новая линия позволит улучшить транспортную доступность поселений Сосенское, Филимонковское и Десеновское в ТиНАО, а также города Троицк. Кроме того, трамвайная линия позволит жителям быстрее попасть в метро.
Станция «Прокшино» расположена на новом участке Сокольнической линии, которая откроется в ближайшее время. Сроки строительства трамвайной линии будут определены в 2020 году.
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