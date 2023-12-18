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Город (Москва и область)
20.12.2023, 11:15
В Москве построят еще три новые линии метро - Собянин
20 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве построят еще три новые линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в сред...
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Город (Москва и область)
20.12.2023, 10:16
Отчет Сергея Собянина о результатах деятельности Правительства Москвы. Трансляция
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 20 декабря 2023 года, выступает в Московской городской ...
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Город (Москва и область)
18.12.2023, 11:56
Аномальная оттепель в Москве — пик потепления, +6 градусов, наступит в пятницу
18 декабря — Mossovetinfo.ru — Значительное и затяжное потепление, с температурами выше среднестатистических на 7-9 г...