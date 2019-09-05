5 сентября. Mossovetinfo.ru – Новая развязка на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова открылась в Москве.
Новая развязка дает начало новой городской магистрали – южному дублеру Кутузовского проспекта, который пройдет от Третьего транспортного кольца до МКАД. На церемонии открытия новой развязки мэр Москвы заявил, что половина новой трассы уже построена, вторая половина будет завершена в следующем году.
Кроме того, мэр Москвы заявил, что южный дублер Кутузовского проспекта – всего лишь рабочее название новой магистрали и предложил москвичам выбрать новое название на трассы на портале «Активный гражданин». Как один из вариантов, новая магистраль может быть названа в честь генерала Дорохова.
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