29 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пересадку между станцией «Петровский парк» Большой кольцевой линии метро и станцией «Динамо» Замоскворецкой линии.



Мэр Москвы подчеркнул, что строительство пересадки было непростым, так как проходило в условиях сложных водоносных грунтов. Кроме того, станция «Динамо» является памятником культуры, который при строительстве необходимо было сохранить.



Помимо этого, рядом со строительством перехода проходило строительство нового стадиона «Динамо», что также вносило дополнительные трудности.



Собянин отметил, что в результате все проблемы были решены, строители проделали качественную работу.



Новая пересадка представляет собой двухуровневый 200-метровый тоннель, который соединяет между собой западный торец станции «Петровский парк» и центральную часть перронного зала станции «Динамо». Новый переход способен пропускать до 10,5 тысячи человек в час. Благодаря тому, что теперь пассажирам не надо для пересадки выходить на улицу, время на переход сократилось с 6 до 2 минут.