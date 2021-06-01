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Город (Москва и область)     01.06.2021 12:23

Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

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Теги:  Московский урбанистический форум  МУФ-2021  регистрация 

1 июня. Mossovetinfo.ru — Открылась регистрация на десятый Московский урбанистический форум, который пройдет в концертном зале и парке «Зарядье» с 1 по 4 июля.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно только на сайте форума, регистрация открыта до 20 июня. Тема форума в этом году «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса, в 2021 году Московский урбанистический форум пройдет в гибридном формате. Российские спикеры форума будут выступать на заседаниях в офлайн-режиме, а иностранные спикеры будут подключаться к выступлениям и обсуждениям в режиме онлайн.

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Карта места

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Теги: 
Московский урбанистический форум  МУФ-2021  регистрация 

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