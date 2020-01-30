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Город (Москва и область)     30.01.2020 12:52

Открыт пересадочный узел между платформой НАТИ и станцией МЦК Лихоборы

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Теги:  РЖД  МЦК  интеграция  переход  строительство 

30 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли пересадочный узел, который соединил платформу НАТИ Октябрьской железной дороги со станцией МЦК Лихоборы.

В ходе строительных работ на платформе НАТИ был построен новый пассажирский вестибюль, а вестибюль станции Лихоборы был полностью перестроен. Два вестибюля соединил надземный пешеходный переход протяженностью 85 метров. Он проходит над Северо-Восточной хордой.

Появление нового комфортного перехода сократило путь между станциями с 450 до 100 метров, а время на пересадку с 10 до 2 минут. Это позволит многим пассажирам, следующим в Москву из области, совершать пересадку на МЦК. Ранее эти пассажиры вынуждены были ехать до Ленинградского вокзала и заходить в метро на станции «Комсомольская», которая и так перегружена.

Ожидается, что с открытием нового перехода общий пассажиропоток платформы НАТИ и станции Лихоборы до конца года может вырасти вдвое.


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Карта места

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Теги: 
РЖД  МЦК  интеграция  переход  строительство 

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