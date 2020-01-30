30 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли пересадочный узел, который соединил платформу НАТИ Октябрьской железной дороги со станцией МЦК Лихоборы.



В ходе строительных работ на платформе НАТИ был построен новый пассажирский вестибюль, а вестибюль станции Лихоборы был полностью перестроен. Два вестибюля соединил надземный пешеходный переход протяженностью 85 метров. Он проходит над Северо-Восточной хордой.



Появление нового комфортного перехода сократило путь между станциями с 450 до 100 метров, а время на пересадку с 10 до 2 минут. Это позволит многим пассажирам, следующим в Москву из области, совершать пересадку на МЦК. Ранее эти пассажиры вынуждены были ехать до Ленинградского вокзала и заходить в метро на станции «Комсомольская», которая и так перегружена.



Ожидается, что с открытием нового перехода общий пассажиропоток платформы НАТИ и станции Лихоборы до конца года может вырасти вдвое.