30 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли пересадочный узел, который соединил платформу НАТИ Октябрьской железной дороги со станцией МЦК Лихоборы.
В ходе строительных работ на платформе НАТИ был построен новый пассажирский вестибюль, а вестибюль станции Лихоборы был полностью перестроен. Два вестибюля соединил надземный пешеходный переход протяженностью 85 метров. Он проходит над Северо-Восточной хордой.
Появление нового комфортного перехода сократило путь между станциями с 450 до 100 метров, а время на пересадку с 10 до 2 минут. Это позволит многим пассажирам, следующим в Москву из области, совершать пересадку на МЦК. Ранее эти пассажиры вынуждены были ехать до Ленинградского вокзала и заходить в метро на станции «Комсомольская», которая и так перегружена.
Ожидается, что с открытием нового перехода общий пассажиропоток платформы НАТИ и станции Лихоборы до конца года может вырасти вдвое.
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