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Город (Москва и область)     10.06.2019 11:26

Открытие ЦКАД отложено до 2022 года

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Теги:  ЦКАД  строительство  дороги 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Открыть движение по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) планируется в начале 2022 года, сообщил в кулуарах ПМЭФ спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Строительство трассы началось в 2014 году. Первоначально планировалось открыть ЦКАД в 2020 году, однако в итоге сроки открытия трассы были перенесены. По словам Иванова, задержки в строительстве связаны с объективными проблемами, в том числе с инфляцией и ростом цен на стройматериалы.

Общая протяженность ЦКАД составит 530 километров, она пройдет в 50 километрах от МКАД по территории Московской области и ТиНАО. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запуск ЦКАД освободит Москву от тысяч транзитных грузовиков.


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Теги: 
ЦКАД  строительство  дороги 

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