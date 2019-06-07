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Город (Москва и область)     07.06.2019 11:21

Открытие участка Некрасовской линии метро разгрузило станцию «Выхино» на 20%

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Теги:  метро  метрополитен  Некрасовская линия 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Открытие первого участка Некрасовской линии метро разгрузило станцию «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии на 20%, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, пассажиры, которые раньше доезжали до «Выхино» чтобы сесть на метро, теперь садятся на станции «Некрасовка».

При этом, временно возросла нагрузка на станцию «Лермонтовский проспект», эта нагрузка особенно ощущается в часы пик. Эта ситуация продлится до тех пор, пока не откроется второй участок Некрасовской линии.

Первый участок Некрасовской линии метро открылся для пассажиров 3 июня. На нем расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Строительство второго участка линии от станции «Косино» до станции «Нижегородская» планируется завершить до конца года.


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Теги: 
метро  метрополитен  Некрасовская линия 

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