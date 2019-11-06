6 ноября. Mossovetinfo.ru – Открытие Южного дублера Кутузовского проспекта повысит транспортную доступность Западного административного округа и перераспределит транспортные потоки на западе Москвы, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



По прогнозам экспертов, с вводом дублера в строй, загрузка Мичуринского проспекта сократится на 5%, Мосфильмовской улицы - на 11%.



Ранее сообщалось, что первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта от Минской до Мосфильмовской улицы, введут в эксплуатацию до конца текущего года. В следующем году планируется закончить второй участок новой трассы, который продлит ее до Третьего транспортного кольца.