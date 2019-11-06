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Город (Москва и область)     06.11.2019 13:21

Открытие Южного дублера Кутузовского проспекта разгрузит Мичуринский проспект - ЦОДД

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Теги:  строительство  дороги  дублер Кутузовского проспекта  организация движения 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Открытие Южного дублера Кутузовского проспекта повысит транспортную доступность Западного административного округа и перераспределит транспортные потоки на западе Москвы, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

По прогнозам экспертов, с вводом дублера в строй, загрузка Мичуринского проспекта сократится на 5%, Мосфильмовской улицы - на 11%.

Ранее сообщалось, что первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта от Минской до Мосфильмовской улицы, введут в эксплуатацию до конца текущего года. В следующем году планируется закончить второй участок новой трассы, который продлит ее до Третьего транспортного кольца.


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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  дублер Кутузовского проспекта  организация движения 

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