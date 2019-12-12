12 декабря. Mossovetinfo.ru – Открыто автомобильное движение по участку Южной рокады от Пролетарского до Балаклавского проспекта.



На церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы наряду со строительством метро и реконструкцией железных дорог не забывают про развитие улично-дорожной сети. Мэр Москвы отметил, что в 2019 году в Москве будет построено более 100 километров дорог, сложных объектов с тоннелями, путепроводами и эстакадами. Южная рокада является одним из таких объектов.



Собянин также отметил, что одновременно с новым участком Южной рокады запускается движение по реконструированной улице Дорожная, которая по сути является дублером Варшавского шоссе. Запуск движения по Дорожной улице улучшит дорожную ситуацию на юге Москвы.



Участок Южной рокады от Пролетарского до Балаклавского проспекта соединяет между собой Варшавское и Каширское шоссе и позволит разгрузить как эти две магистрали, так и Пролетарский проспект, а также организовать транзитное движение по Варшавскому шоссе в районе пересечения с Балаклавским проспектом.