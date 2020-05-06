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Город (Москва и область)     06.05.2020 08:40

Отопление в Москве начнут отключать 7 мая

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Теги:  отопление  ЖКХ  отключение отопление 

6 мая. Mossovetinfo.ru – С четверга, 7 мая, в Москве начнут отключать отопление, это может занять до 5 дней, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Согласно федеральному законодательству, отключать отопление начинают, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше 8 градусов тепла.

В первую очередь отоплению отключат в административных зданиях и на промышленных объектах, затем в жилых домах, школах, детских садах, поликлиниках и больницах. Всего предстоит отключить отоплением в более чем 70 тысячах зданий, в том числе почти в 33 тысячах жилых домов.

Ранее стало известно, что плановые отключения горячей воды в Москве в связи с распространением коронавируса перенесены на 1 июня.


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Теги: 
отопление  ЖКХ  отключение отопление 

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