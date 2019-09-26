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Город (Москва и область)     26.09.2019 11:22

Отопление включено на всех социальных объектах Москвы

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Теги:  отопление  отопительный сезон 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Все социальные объекты Москвы – детские сады, школы, больницы, поликлиники - обеспечены теплом, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Также завершается подача тепла в жилые дома. По словам Бирюкова, по нормативам запуск отопления – процесс, рассчитанный на 5 дней, однако московские коммунальщики справляются с опережением графика – за 3 дня.

В связи с холодной погодой отопление в Москве в текущем году было включено раньше срока. На социальные объекты подача тепла началась 20 сентября, в жилые дома – 23 сентября.


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Теги: 
отопление  отопительный сезон 

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