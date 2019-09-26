26 сентября. Mossovetinfo.ru – Все социальные объекты Москвы – детские сады, школы, больницы, поликлиники - обеспечены теплом, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Также завершается подача тепла в жилые дома. По словам Бирюкова, по нормативам запуск отопления – процесс, рассчитанный на 5 дней, однако московские коммунальщики справляются с опережением графика – за 3 дня.



В связи с холодной погодой отопление в Москве в текущем году было включено раньше срока. На социальные объекты подача тепла началась 20 сентября, в жилые дома – 23 сентября.