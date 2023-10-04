Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, - Собянин

7 октября — Mossovetinfo.ru — В городском округе Истра силами ПВО отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в своем тelegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 7 октября в 5:08 мск.



"Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сообщил Собянин.