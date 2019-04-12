12 апреля. Mossovetinfo.ru – Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ, который был открыт год назад, посетил один миллион человек. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр столицы напомнил, что павильон 12 апреля 2018 года открыл президент России Владимир Путин. Бесплатные экскурсии за год посетили учащиеся из 1 000 школ со всей России.
Начиная 12 апреля 2019 года, гости павильона могут увидеть макет легендарного спускаемого аппарата «Восток» – точную копию спускаемого аппарата Юрия Гагарина, сделанную на заводе ЗЭМ в то же время, что и оригинальный аппарат.
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