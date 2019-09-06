6 сентября. Mossovetinfo.ru – Состояние здоровья Эллы Памфиловой позволяет ей принимает участие в публичных мероприятиях, однако ее участие в пресс-подходах отменяется, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.



Ранее сообщалось, что на главу ЦИК Эллу Памфилову совершено нападение. Злоумышленник в маске проник в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся.



По факту нападения возбуждено уголовное дело.