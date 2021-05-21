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Город (Москва и область)     21.05.2021 14:47

Памятник академику Андрею Сахарову появится в Москве

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Теги:  Андрей Сахаров  юбилей  памятник  МИФИ 

21 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве установят памятник лауреату Нобелевской премии мира, профессору МИФИ, академику Андрею Сахарову, сообщает РИА Новости.

Памятник будет установлен на Аллее нобелевских лауреатов в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» в честь 100-летия Сахарова.

Церемония открытия памятника пройдет 25 мая. В ней примут участие ректор МИФИ Михаил Стриханов, почётный научный руководитель Российского федерального ядерного центра Радий Илькаев, директор Физического института имени Лебедева РАН Николай Колачевский, директор Института общей физики имени Прохорова РАН Сергей Гарнов и другие ученые.

Андрей Сахаров является одним из создателей советской водородной бомбы. Кроме того, Сахаров проводил исследования в области термоядерного синтеза, физики элементарных частиц, физики плазмы, астрофизики, а также в области магнитной гидродинамики, гравитации и космологии.

Уже в 50-е годы Сахаров начал выступать за прекращение испытания ядерного оружия, позднее стал одним из лидеров правозащитного движения. В 1975 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.


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Теги: 
Андрей Сахаров  юбилей  памятник  МИФИ 

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