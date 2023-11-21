Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову устанавливают в Москве

23 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве начались подготовительные работы для устройства фундамента памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Памятник будет установлен в парке «Михайловский сад», расположенном между ул. Бахрушина и Татарская. В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства фундамента монумента», – говорится в сообщении.



Бронзовая фигура артиста высотой 2,2 м будет установлена на гранитный постамент.