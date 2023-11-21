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Город (Москва и область)     23.11.2023 10:08

Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову устанавливают в Москве

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Теги:  народный артист  Михаил Ульянов  актер  памятник  Москва  Михайловский сад  Бахрушина  Татарская 

23 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве начались подготовительные работы для устройства фундамента памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Памятник будет установлен в парке «Михайловский сад», расположенном между ул. Бахрушина и Татарская. В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства фундамента монумента», – говорится в сообщении.

Бронзовая фигура артиста высотой 2,2 м будет установлена на гранитный постамент.

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Карта места

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Теги: 
народный артист  Михаил Ульянов  актер  памятник  Москва  Михайловский сад  Бахрушина  Татарская 

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