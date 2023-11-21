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Город (Москва и область)
23.11.2023, 10:08
Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову устанавливают в Москве
23 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве начались подготовительные работы для устройства фундамента памятника народн...
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Город (Москва и область)
22.11.2023, 19:34
Принят бюджет Москвы на 2024 год, расходная часть — 4,8 трлн рублей
22 ноября — Mossovetinfo.ru — Мосгордума приняла закон города «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025...
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Город (Москва и область)
21.11.2023, 10:28
Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров
21 ноября — Mossovetinfo.ru — На Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за ч...