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Город (Москва и область)     27.06.2019 15:22

Памятник студенческим отрядам откроют в Москве

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Теги:  памтяники  Тверской район  Тверской 

27 июня. Mossovetinfo.ru – Скульптурную композицию, посвященную студенческим отрядам, откроют в Москве в пятницу, 28 июня, сообщает пресс-служба Российского университета транспорта.

Бронзовая скульптурная композиция строителя и проводницы установлена на территории Российского университета транспорта. Она олицетворяет образы студентов строительных отрядов.

Вместе с открытием памятника пройдет собрание бойцов молодежно-строительных отрядов университета, которое будет посвящено началу трудового семестра 2019 года. Командирам отрядов вручат трудовые путевки.

В этот же день в Российском университете транспорта состоится церемония вручения дипломов выпускникам. Вместе с дипломами выпускникам вручат знаки Министерства транспорта Российской Федерации «За отличие в учёбе», Серебряный знак МИИТ и нагрудный знак об окончании университета.


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Карта места

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Теги: 
памтяники  Тверской район  Тверской 

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