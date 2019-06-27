27 июня. Mossovetinfo.ru – Скульптурную композицию, посвященную студенческим отрядам, откроют в Москве в пятницу, 28 июня, сообщает пресс-служба Российского университета транспорта.



Бронзовая скульптурная композиция строителя и проводницы установлена на территории Российского университета транспорта. Она олицетворяет образы студентов строительных отрядов.



Вместе с открытием памятника пройдет собрание бойцов молодежно-строительных отрядов университета, которое будет посвящено началу трудового семестра 2019 года. Командирам отрядов вручат трудовые путевки.



В этот же день в Российском университете транспорта состоится церемония вручения дипломов выпускникам. Вместе с дипломами выпускникам вручат знаки Министерства транспорта Российской Федерации «За отличие в учёбе», Серебряный знак МИИТ и нагрудный знак об окончании университета.