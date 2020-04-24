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Город (Москва и область)     24.04.2020 10:34

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

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Теги:  Манежная площадь  памятники  реставрация 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершают реставрацию памятника маршалу Жукову на Манежной площади, сообщается на портале mos.ru.

Памятник, который был демонтирован в марте, уже вернули на Манежную площадь, специалисты проводят финальные работы.

На место демонтированного памятника была установлена копия, которая немного отличалась от оригинала, однако ее также пришлось демонтировать, так как выяснилось, что постамент памятника тоже нуждается в реставрации и не выдержит даже временную статую. В настоящее время идут работы, связанные с ремонтом постамента


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Карта места

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Теги: 
Манежная площадь  памятники  реставрация 

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