24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершают реставрацию памятника маршалу Жукову на Манежной площади, сообщается на портале mos.ru.
Памятник, который был демонтирован в марте, уже вернули на Манежную площадь, специалисты проводят финальные работы.
На место демонтированного памятника была установлена копия, которая немного отличалась от оригинала, однако ее также пришлось демонтировать, так как выяснилось, что постамент памятника тоже нуждается в реставрации и не выдержит даже временную статую. В настоящее время идут работы, связанные с ремонтом постамента
11:09 Город (Москва и область) Москву не будут украшать к 1 мая
10:36 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки выявлено 611 новых случаев заражения коронавирусом
10:36 Город (Москва и область) В Москве число зараженных коронавирусом превысило 36 тысяч человек
10:36 В России В России за сутки выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
10:34 Город (Москва и область) Памятник Жукову вернули на Манежную площадь
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии