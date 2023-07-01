3 июля — Mossovetinfo.ru — На нескольких улицах, бульварах набережных в центре Москвы (ЦАО) 8 июля 2023 года временно изменится схема движения в связи с проведением парада ретротранспорта, — сообщают в горадминистрации.8 июля в период с 08:00 до 18:00 закрыты будут (в зависимости от временного промежутка) участки Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров.Кроме того, 7 июля с 00:01 до окончания мероприятия на участках от улицы Покровки до Мясницкой улицы, а также от Покровки до Чистопрудного бульвара невозможно будет припарковаться.Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений.Шестого июля в ночное время будет по маршруту проведения парада ретротранспорта временно будет закрыто движение для транспорта в связи с репетицией парада ретротранспорта. Движение будет временно перекрываться (не более 10 минут) с 1.30 до 5.30, - говорится в сообщении. Первая репетиция состоялась 1 июля.В параде ретротранспорта примут участие 14 уникальных трамвайных вагонов и машины из коллекций наших партнеров: Музея Гаража особого назначения ФСО России, Комитета классических автомобилей Российской Автомобильной Федерации и АвтоРетроКлуба ГАЗ-21. Праздник откроется выступлением Академического хора Московского метро.В 2022 году в ходе аналогичного парада колонна из старинных трамваев, уникальных грузовиков, автомобилей и мотоциклов проехала по центральным улицам города. А на Чистопрудном бульваре все смогли ознакомиться с образцами техники советской эпохи.