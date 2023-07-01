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Город (Москва и область)
03.07.2023, 07:33
Парада ретротранспорта 8 июля 2023 года, — перекрытия в центре Москвы (схема)
3 июля — Mossovetinfo.ru — На нескольких улицах, бульварах набережных в центре Москвы (ЦАО) 8 июля 2023 года временно из...
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Город (Москва и область)
03.07.2023, 07:12
До 25 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, местами небольшой кратковременный дождь
3 июля — Mossovetinfo.ru — От 23 до 25 градусов тепла, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь ...
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Город (Москва и область)
01.07.2023, 21:16
Денис Мантуров и Сергей Собянин посетили предприятия индустриального парка «Руднёво»
1 июля — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли России Дени...