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Город (Москва и область)     17.05.2019 16:03

Парадный вход в Исторический музей откроется с 1 июня

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Теги:  Исторический музей 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Парадный вход в Государственный Исторический музей откроется для посетителей с 1 июня, сообщает пресс-служба музея.

Парадный вход будет открыт для посетителей в течение всего лета, но только в ясную погоду.

Кроме того, с 1 июня Исторический музей переходит на новый график работы – музей будет работать без выходных, а время работы музея будет увеличено. Если ранее музей работал с 10:00 до 21:00 только по пятницам и субботам, а в будние дни музей закрывался в 18:00, то с 1 июня музей будет работать с 10:00 до 21:00 ежедневно.


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Теги: 
Исторический музей 

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