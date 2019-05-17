17 мая. Mossovetinfo.ru – Парадный вход в Государственный Исторический музей откроется для посетителей с 1 июня, сообщает пресс-служба музея.



Парадный вход будет открыт для посетителей в течение всего лета, но только в ясную погоду.



Кроме того, с 1 июня Исторический музей переходит на новый график работы – музей будет работать без выходных, а время работы музея будет увеличено. Если ранее музей работал с 10:00 до 21:00 только по пятницам и субботам, а в будние дни музей закрывался в 18:00, то с 1 июня музей будет работать с 10:00 до 21:00 ежедневно.