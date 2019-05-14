14 мая. Mossovetinfo.ru – На территории инновационного центра «Сколково» появится парк, который назовут в честь знаменитого российского физика Жореса Алферова, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу фонда «Сколково».



Парк разместится на территории более чем в 3 гектара неподалеку от нового кампуса «Сколтеха». Планируется, что в парке будут проводить научно-познавательные мероприятия, демонстрировать научные эксперименты, проводить фестивали науки.



Открыть парк планируется в рамках празднования 10-летия фонда «Сколково», которое будет отмечаться в 2020 году.