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Город (Москва и область)
01.05.2023, 11:06
Парковка на улицах Москвы 1, 8 и 9 мая 2023 года будет бесплатной
1 мая. Mossovetinfo.ru - Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 1, 8 и 9 мая, сообщает пресс-служба Дептранса. д...
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29.04.2023, 19:24
Собянин: рейтинг популярных мест столицы составил портал "Узнай Москву"
29 апреля. Mossovetinfo.ru - Портал "Узнай Москву" составил рейтинг популярных столичных мест. В него попали известные ...
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28.04.2023, 08:49
«Обвал холода» и заморозки ударят по Москве в праздничные дни начала мая
28 апреля. Mossovetinfo.ru - В ночь на воскресенье, 30 апреля, в Московской области возможны заморозки до минус 2 градусо...