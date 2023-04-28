 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     01.05.2023 11:06

Парковка на улицах Москвы 1, 8 и 9 мая 2023 года будет бесплатной

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парковки  майские праздники  бесплатно  Москва 

1 мая. Mossovetinfo.ru - Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 1, 8 и 9 мая, сообщает пресс-служба Дептранса.
департамента транспорта и развития дорожно-транспортной

«1, 8 и 9 мая парковка будет бесплатная на всех улицах Москвы. В эти три дня водителям не надо оплачивать стоянку на всех уличных парковках, включая улицы с тарифами 380 и 450 руб. в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать платно по действующим тарифам», - говорится в сообщении.

Также 7 мая парковски будут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парковки  майские праздники  бесплатно  Москва 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:06 Город (Москва и область) Парковка на улицах Москвы 1, 8 и 9 мая 2023 года будет бесплатной

16:55 Другое Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь победил черными россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам

16:03 Другое G7 должна принять "основанное на риске" регулирование искусственного интеллекта, заявляют министры

11:06 Происшествия Убийство вице-губернатора г. Санкт-Петербурга М. Маневича, совершенное в 1997 году, раскрыто - ФСБ

19:24 Город (Москва и область) Собянин: рейтинг популярных мест столицы составил портал "Узнай Москву"

Актуальные материалы

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

08:23 Город (Москва и область) Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 29 апреля до 8 мая

10:29 Общество Май, последний месяц весны, богат на выходные - Минтруд РФ (календарь май 2023)

09:07 Город (Москва и область) В Москве начались Дни культурного наследия

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru