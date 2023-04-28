Парковка на улицах Москвы 1, 8 и 9 мая 2023 года будет бесплатной

1 мая. Mossovetinfo.ru - Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 1, 8 и 9 мая, сообщает пресс-служба Дептранса.

департамента транспорта и развития дорожно-транспортной



«1, 8 и 9 мая парковка будет бесплатная на всех улицах Москвы. В эти три дня водителям не надо оплачивать стоянку на всех уличных парковках, включая улицы с тарифами 380 и 450 руб. в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать платно по действующим тарифам», - говорится в сообщении.



Также 7 мая парковски будут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час.





