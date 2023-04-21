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Город (Москва и область)
25.04.2023, 07:53
Парковка на улицах Москвы 1, 8 и 9 мая будет бесплатной - Собянин
25 апреля. Mossovetinfo.ru - Парковка на улицах Москва 1, 8 и 9 мая будет бесплатной, сообщил в своем Telegram-канале мэр Серг...
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Город (Москва и область)
24.04.2023, 10:00
Московских студентов приглашают на молодежный интенсив в туристической отрасли
24 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве до 23 мая идет регистрация на участие в молодежной программе "Твой старт в туризме"...
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Город (Москва и область)
21.04.2023, 19:26
В Московской области с 22 по 30 апреля вводится ограничение на посещение лесов
21 апреля. Mossovetinfo.ru — В Московской области в связи с осложнением пожароопасной обстановки с 22 по 30 апреля ввод...