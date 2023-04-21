Парковка на улицах Москвы 1, 8 и 9 мая будет бесплатной - Собянин

25 апреля. Mossovetinfo.ru - Парковка на улицах Москва 1, 8 и 9 мая будет бесплатной, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам.



«Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая. 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 руб. в час», - написал Собянин.