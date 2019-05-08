8 мая. Mossovetinfo.ru – В праздничные дни 9, 10 и 11 мая парковка на улицах Москвы будет бесплатной, сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Также сообщается, что в воскресенье, 12 мая парковка будет платной в тех зонах, где тариф на парковку составляет 380 рублей в час. Кроме того, в праздничные дни парковки со шлагбаумом также будут платными.
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