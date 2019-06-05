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Город (Москва и область)     05.06.2019 09:23

Парковка в Москве будет бесплатной 12 июня

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Теги:  парковки  День России 

5 июня. Mossovetinfo.ru – В День России 12 июня парковка на московских улицах будет бесплатной, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Парковка будет бесплатной на всех улицах, в том числе и в зонах повышенного тарифа, где стоимость парковки составляет 380 рублей в час.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, отмена платной парковки 12 июня не скажется на загруженности дорог, так как в праздничные дни количество машин в городе и интенсивность движения традиционно снижаются.

Также сообщается, что плоскостные платные парковки со шлагбаумами 12 июня будут работать в обычном режиме.


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Карта места

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Теги: 
парковки  День России 

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