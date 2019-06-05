5 июня. Mossovetinfo.ru – В День России 12 июня парковка на московских улицах будет бесплатной, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Парковка будет бесплатной на всех улицах, в том числе и в зонах повышенного тарифа, где стоимость парковки составляет 380 рублей в час.



По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, отмена платной парковки 12 июня не скажется на загруженности дорог, так как в праздничные дни количество машин в городе и интенсивность движения традиционно снижаются.



Также сообщается, что плоскостные платные парковки со шлагбаумами 12 июня будут работать в обычном режиме.