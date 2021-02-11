Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве будет бесплатной в праздничные дни 22 и 23 февраля, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.



Парковка будет бесплатной на всех улицах, в том числе и на тех, где в обычные дни действует повышенный тариф (380 руб./час в дневное время и 200 руб./час в ночное).



В воскресенье, 21 февраля, парковки в Москве будут работать в обычном режиме - плата будет взиматься только за парковку на улицах, где установлен повышенный тариф, остальные уличные парковки будут бесплатными.