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Город (Москва и область)
17.06.2023, 11:51
36 лучших рисунков конкурса «Наследие моего района» до 22 июня можно увидеть на Рождественском бульваре - заммэра Сергунина
17 июня — Mossovetinfo.ru — На Рождественском бульваре открылась выставка работ победителей конкурса детского рису...
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Город (Москва и область)
17.06.2023, 11:24
Партия «Справедливая Россия – За правду» выдвинула на пост губернатора Подмосковья Анатолия Никитина
17 июня — Mossovetinfo.ru — Кандидатом на пост губернатора Московской области от партия «Справедливая Россия – За п...
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Город (Москва и область)
16.06.2023, 11:39
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары 30 градусов
16 июня — Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за очень высокой температуры в...