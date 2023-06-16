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Город (Москва и область)     17.06.2023 11:24

Партия «Справедливая Россия – За правду» выдвинула на пост губернатора Подмосковья Анатолия Никитина

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Теги:  выборы  Москва  Московская область  Справедливая Россия – За правду  Анатолий Никитин  Дмитрий Гусев 

17 июня — Mossovetinfo.ru — Кандидатом на пост губернатора Московской области от партия «Справедливая Россия – За правду» выдвинут накануне, на конференции регионального отделения партии, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

В конференции, прошедшей в Геологическом музее в центре столицы, приняли участие свыше 100 человек, открыл конференцию председатель политической партии, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Выборы губернатора Московской области и мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября.

Конференция Московского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» пл выдвижению кандидата на пост мэра Москвы, пройдет 20 июня. Регсоветом партии на минувшей неделе рекомендовано выдвинуть кандидатом на пост мэра Москвы — первого замруководителя фракции в нижней палате Дмитрия Гусева.

9 июня делегаты конференции московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России" единогласно выдвинули действующего столичного градоначальника Сергея Собянина кандидатом от партии на пост мэра Москвы. С.Собянин сдал первый пакет документов в Мосгоризбирком и получил разрешение на открытие избирательного счета кандидата.

Накануне партия "Яблоко" приняла решение не выдвигать кандидата на выборы на пост мэра Москвы.

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Теги: 
выборы  Москва  Московская область  Справедливая Россия – За правду  Анатолий Никитин  Дмитрий Гусев 

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