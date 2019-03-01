1 марта. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток на Московском центральном кольце в прошедшем феврале составил 11 миллионов человек, что на 17,2% больше, чем в феврале 2018 года, сообщается на официальном сайте МЖД.



Рост пассажиропотока связан с продолжающимися работами по интеграции МЦК с радиальными направлениями МЖД, а также другими видами общественного транспорта Москвы. В течение 2018 года благодаря переносу платформ и строительству новых станций, МЦК было интегрировано с Савеловским, Курским, Рижским, Горьковским и Павелецкими радиальными направлениями МЖД.



До конца 2019 года интервал движения поездов «Ласточка» на МЦК планируется в часы пик сократить до 4 минут.