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Город (Москва и область)     01.03.2019 10:55

Пассажиропоток на МЦК в феврале вырос на 17,2% по сравнению с февралем 2018 года

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Теги:  МЦК  пассажиропоток 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток на Московском центральном кольце в прошедшем феврале составил 11 миллионов человек, что на 17,2% больше, чем в феврале 2018 года, сообщается на официальном сайте МЖД.

Рост пассажиропотока связан с продолжающимися работами по интеграции МЦК с радиальными направлениями МЖД, а также другими видами общественного транспорта Москвы. В течение 2018 года благодаря переносу платформ и строительству новых станций, МЦК было интегрировано с Савеловским, Курским, Рижским, Горьковским и Павелецкими радиальными направлениями МЖД.

До конца 2019 года интервал движения поездов «Ласточка» на МЦК планируется в часы пик сократить до 4 минут.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  пассажиропоток 

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