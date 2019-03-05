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Город (Москва и область)     05.03.2019 11:18

Пассажиропоток станции БКЛ «Савеловская» вырос в 2,5 раза за два месяца

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Теги:  метро  метрополитен  БКЛ  пассажиропоток 

5 марта. Mossovetinfo.ru – С начала января пассажиропоток станции Большой Кольцевой линии метро «Савеловская» вырос в 2,5 раза, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Если в первые дни января пассажиропоток «Савеловской» составлял 4 тысячи пассажиров в день, то сейчас пассажиропоток вырос до 12 тысяч человек.

Станция «Савеловская» была открыта для пассажиров в декабре 2018 года. Ее открытие позволило снизить нагрузку на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии, а также улучшить транспортную доступность районов Беговой, Марьина Роща, Бутырский и Савеловский.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ  пассажиропоток 

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