5 марта. Mossovetinfo.ru – С начала января пассажиропоток станции Большой Кольцевой линии метро «Савеловская» вырос в 2,5 раза, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Если в первые дни января пассажиропоток «Савеловской» составлял 4 тысячи пассажиров в день, то сейчас пассажиропоток вырос до 12 тысяч человек.
Станция «Савеловская» была открыта для пассажиров в декабре 2018 года. Ее открытие позволило снизить нагрузку на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии, а также улучшить транспортную доступность районов Беговой, Марьина Роща, Бутырский и Савеловский.
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