9 апреля. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток станций МЦК на юго-востоке Москвы вырос 8 апреля в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается на официальном сайте МЖД.
Сообщается, что 8 апреля, на станции «Андроновка» пассажиропоток вырос более чем на 4 тысячи человек, по сравнению с показателями неделей ранее. На станции «Угрешская» пассажиропоток вырос на 3 тысячи человек, на станции «Новохохловская» рост пассажиропотока превысил тысячу человек.
Всего за день пассажиропоток на МЦК превысил 500 тысяч человек.
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Котельники» до станции «Пролетарская» был закрыт для пассажиров 6 апреля в связи со строительство новой Некрасовской линии метро. Первоначально планировалось, что участок будет закрыт до 11 апреля, однако 9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что закрытый участок откроют для пассажиров на два дня раньше.
12:32 Город (Москва и область) Пассажиропоток станций МЦК на юго-востоке Москвы вырос в связи с закрытием метро
12:21 Город (Москва и область) Новые социальные объекты построят в Митине по просьба местных жителей
12:10 Город (Москва и область) Закрытый участок фиолетовой линии метро откроется 9 апреля в 14:00
11:36 Город (Москва и область) Расписание электричек ярославского направления МЖД изменится 10 и 11 апреля
10:51 В России Приток мигрантов в Россию в 2018 году оказался минимальным за всю постсоветскую историю
08:16 Город (Москва и область) Проекты реновации показывают утроение площади – СМИ
12:27 Город (Москва и область) Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года
09:51 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в районе закрытого участка фиолетовой ветки метро
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах