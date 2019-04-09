9 апреля. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток станций МЦК на юго-востоке Москвы вырос 8 апреля в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается на официальном сайте МЖД.



Сообщается, что 8 апреля, на станции «Андроновка» пассажиропоток вырос более чем на 4 тысячи человек, по сравнению с показателями неделей ранее. На станции «Угрешская» пассажиропоток вырос на 3 тысячи человек, на станции «Новохохловская» рост пассажиропотока превысил тысячу человек.



Всего за день пассажиропоток на МЦК превысил 500 тысяч человек.



Участок Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Котельники» до станции «Пролетарская» был закрыт для пассажиров 6 апреля в связи со строительство новой Некрасовской линии метро. Первоначально планировалось, что участок будет закрыт до 11 апреля, однако 9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что закрытый участок откроют для пассажиров на два дня раньше.