Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.05.2020 15:09

Пассажиропоток в Москве вырос до 4,5 миллиона человек

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  общественный транспорт  пассажиры  ограничения  Сергей Собянин 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток в московском транспорте вырос до 4,5 миллиона человек, рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что это только пассажиры городского транспорта, в эту цифру не входят те, кто просто ходит в магазины, аптеки и так далее. По словам Собянина, 4,5 миллиона – это почти половина от числа граждан, которые работали в Москве до введения ограничения из-за коронавируса.

«Конечно, это создает дополнительные понятные риски ускорения распространения заболеваемости», - отметил Собянин.

В то же время мэр Москвы отметил, что за последнюю неделю удалось добиться того, что 95-98% пассажиров соблюдают режим обязательного ношения масок и перчаток, в магазинах этот режим соблюдают 93% покупателей. При этом, контроль за соблюдением ограничительных мер в Москве необходимо продолжить, заявил Собянин.

В Москве с 12 мая вступил в силу режим обязательного использования масок и перчаток в общественных местах и при поездках на общественном транспорте.

Носить маски и перчатки граждане обязаны при посещении магазинов, торговых центов, а также при поездках на общественном транспорте, в том числе на такси.

В тоже время, с 12 мая в Москве возобновили работу промышленные предприятия и строительные объекты.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
общественный транспорт  пассажиры  ограничения  Сергей Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

15:09 Город (Москва и область) Пассажиропоток в Москве вырос до 4,5 миллиона человек

14:10 Город (Москва и область) В Москве создан сервис для обжалования штрафов за самоизоляцию онлайн

13:03 В России Ограничения по коронавирусу начали снимать в 14 регионах России

12:29 Другое Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Ганчаренко продлил контракт с клубом

11:40 В России Почти 3 тысячи человек скончались в России от коронавируса

Актуальные материалы

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35

18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится

16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга

13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня

22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС

19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату

18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»

15:54 Власть Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленном голосовании

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru