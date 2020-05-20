20 мая. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток в московском транспорте вырос до 4,5 миллиона человек, рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр Москвы отметил, что это только пассажиры городского транспорта, в эту цифру не входят те, кто просто ходит в магазины, аптеки и так далее. По словам Собянина, 4,5 миллиона – это почти половина от числа граждан, которые работали в Москве до введения ограничения из-за коронавируса.



«Конечно, это создает дополнительные понятные риски ускорения распространения заболеваемости», - отметил Собянин.



В то же время мэр Москвы отметил, что за последнюю неделю удалось добиться того, что 95-98% пассажиров соблюдают режим обязательного ношения масок и перчаток, в магазинах этот режим соблюдают 93% покупателей. При этом, контроль за соблюдением ограничительных мер в Москве необходимо продолжить, заявил Собянин.



В Москве с 12 мая вступил в силу режим обязательного использования масок и перчаток в общественных местах и при поездках на общественном транспорте.



Носить маски и перчатки граждане обязаны при посещении магазинов, торговых центов, а также при поездках на общественном транспорте, в том числе на такси.



В тоже время, с 12 мая в Москве возобновили работу промышленные предприятия и строительные объекты.