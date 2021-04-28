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Город (Москва и область)     28.04.2021 18:41

Пассажирская навигация откроется в Подмосковье с 1 мая

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Теги:  Подмосковье  Московская область  навигация 

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Водная навигация откроется в Подмосковье с 1 мая, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Регулярные пассажирские перевозки начнутся в районе Лыткарино, а также на Оке в Коломне и Серпухове.

В Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка» будет ходить теплоход «Москва-108». Рейсы будут осуществляться по выходным и праздничным дням до 26 сентября.

От причала «Серпухов» до причала «Сады» будет курсировать теплоход «Зуша». Ежедневно, кроме понедельника, будет осуществляться по шесть рейсов. Маршрут будет действовать до 30 сентября.

От причала «Лыткарино» до причала «Андреевское» будет ходить катер «Стриж-7». Маршрут будет действовать до 20 ноября.

По словам главы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, водные маршруты в Подмосковье помогают пассажирам существенно сократить время поездки. Оплатить проезд можно будет картой «Стрелка», бесконтактными и социальными картами.

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Карта места

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Теги: 
Подмосковье  Московская область  навигация 

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