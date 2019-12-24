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Город (Москва и область)     24.12.2019 14:18

Пациенты с мукозисцидозом в Москве смогут получать компенсацию на лекарства

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Теги:  здравоохранение  лекарства  льготы 

24 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о том, что жители Москвы, больные мукозисцидозом, смогут получать денежную компенсацию на покупку лекарств, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Эксперимент, по выдаче больным денежных компенсаций в случае отсутствия необходимого препарата в пункте выдаче лекарств, был запущен в Москве с 1 марта 2019 года. Если полагающийся бесплатный препарат отсутствует, пациенты-льготники Москвы имеют право получить денежную компенсацию, причем в размере розничной стоимости препарата, чтобы самостоятельно купить препарат в аптеке и не откладывать лечение.

Воспользоваться такой возможностью могут жители Москвы, имеющие региональную льготу, которым, не зависимо от заболевания, лекарство назначено решением врачебной комиссии.

«Муковисцидоз – самое распространенное среди всех наследственных заболеваний. К сожалению, прогноз при муковисцидозе до настоящего времени остается неблагоприятным. Теперь благодаря тому, что возможность получения денежной компенсации будет распространена на пациентов с этим заболеванием, они смогут максимально быстро приобрести подходящее лекарство и начать необходимое лечение», - рассказала Ракова.

Также сообщается, что помимо больных мукозисцидозом с 2020 года право получить денежную компенсацию на покупку лекарств предоставят и больным сахарным диабетом. При этом, для получения компенсации пациентам с диабетом решение врачебной комиссии не требуется.


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Теги: 
здравоохранение  лекарства  льготы 

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