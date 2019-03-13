13 марта. Mossovetinfo.ru – Павильон «Купол» в парке «Зарядье» закрыт для посетителей до 19 апреля, сообщает пресс-служба парка.
Павильон будет закрыт для проведения регламентных работ. Посетителям парка приносят извинения за доставленные неудобства.
Напоминается, также, что из-за проведения регламентных работ до 31 марта закрыт вход в «Ледяную пещеру».
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