3 сентября. Mossovetinfo.ru –С 1 октября павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закроют на реконструкцию, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.



В ходе реконструкции экспозиция павильона будет расширена, плошадь арт-объекта будет увеличена до 429 квадратных метров, на макете появится более 1000 новых объектов, в том числе Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, ДК «ЗИЛ» и другие.



Макет Москвы создается с 2012 года, в настоящее время его площадь составляет 368 квадратных метров, макет насчитывает более 20 тысяч зданий в масштабе 1:400.