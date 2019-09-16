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Город (Москва и область)     16.09.2019 12:07

Павильоны «Здоровая Москва» продлили работу до начала октября

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Теги:  Здоровая Москва  медицина  здравоохранение 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Работа павильонов «Здоровая Москва» в городских парках продлена до начала октября, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Павильоны «Здоровая Москва» работают в 40 городских парках ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных.

В павильонах все желающие могут бесплатно пройти диспансеризацию. Для этого необходимо иметь при себе только паспорт или права.


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Карта места

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Теги: 
Здоровая Москва  медицина  здравоохранение 

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