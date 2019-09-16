16 сентября. Mossovetinfo.ru – Работа павильонов «Здоровая Москва» в городских парках продлена до начала октября, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Павильоны «Здоровая Москва» работают в 40 городских парках ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных.



В павильонах все желающие могут бесплатно пройти диспансеризацию. Для этого необходимо иметь при себе только паспорт или права.