1 октября. Mossovetinfo.ru – Павильоны «здоровая Москва» в городских парках завершат работу 6 октября, сообщается на портале mos.ru.



До конца недели все желающие могут бесплатно пройти диспанцеризацию, в том числе проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ по более чем 20 показателям, сделать ЭКГ. Кроме того, рядом с павильонами «Здоровая Москва» работают передвижные флюорографические комплексы.



Павильоны «Здоровая Москва» работают ежедневно 08:00 до 22:00 без перерывов.