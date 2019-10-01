1 октября. Mossovetinfo.ru – Павильоны «здоровая Москва» в городских парках завершат работу 6 октября, сообщается на портале mos.ru.
До конца недели все желающие могут бесплатно пройти диспанцеризацию, в том числе проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ по более чем 20 показателям, сделать ЭКГ. Кроме того, рядом с павильонами «Здоровая Москва» работают передвижные флюорографические комплексы.
Павильоны «Здоровая Москва» работают ежедневно 08:00 до 22:00 без перерывов.
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