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Город (Москва и область)     01.10.2019 08:22

Павильоны «Здоровая Москва» завершат работу 6 октября

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Теги:  Здоровая Москва  парки 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Павильоны «здоровая Москва» в городских парках завершат работу 6 октября, сообщается на портале mos.ru.

До конца недели все желающие могут бесплатно пройти диспанцеризацию, в том числе проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ по более чем 20 показателям, сделать ЭКГ. Кроме того, рядом с павильонами «Здоровая Москва» работают передвижные флюорографические комплексы.

Павильоны «Здоровая Москва» работают ежедневно 08:00 до 22:00 без перерывов.


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Карта места

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Теги: 
Здоровая Москва  парки 

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