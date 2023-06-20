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Город (Москва и область)
22.06.2023, 09:17
Переболевшие COVID-19 пациенты часто сталкиваются с так называемым «постковидом» - Проценко
22 июня — Mossovetinfo.ru — Переболевшие COVID-19 пациенты часто сталкиваются с так называемым «постковидом» — рядом за...
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Город (Москва и область)
21.06.2023, 09:19
Два беспилотника упали на подлете к складам в Подмосковье
21 июня — Mossovetinfo.ru — Два беспилотника упали в среду утром на подлете к военным складам в Подмосковье, разрушен...
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Город (Москва и область)
20.06.2023, 17:01
Около 95 тысяч штрафов с камер за непристегнутый ремень направлено с начала года в Подмосковье
20 июня — Mossovetinfo.ru — Комплексы фотовидеофиксации Подмосковья обнаружили на дорогах региона около 95 тысяч слу...