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Город (Москва и область)     22.06.2023 09:17

Переболевшие COVID-19 пациенты часто сталкиваются с так называемым «постковидом» - Проценко

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Теги:  COVID-19  постковид  сахарный диабет  память  сердечно-сосудистая система  Проценко 

22 июня — Mossovetinfo.ru — Переболевшие COVID-19 пациенты часто сталкиваются с так называемым «постковидом» — рядом заболеваний, которые могут как быть относительно безвредными, так и представляющими опасность для сердечно-сосудистой системы и памяти, последствия коронавируса продолжают влиять на здоровье переболевших. Об этом в интервью РБК рассказал главврач московской больницы «Коммунарка» Денис Проценко.

В результате постковида увеличилось количество людей с сахарным диабетом, «помолодели цифры» артериальной гипертонии, эксперт также отметил, что на сегодняшний день у пациентов с коронавирусом уже нет такого тяжелого течения, как во времена пандемии, — рассказал Проценко.

«Сейчас для медицинского сообщества большой интерес представляет постковид. Его проявления действительно очень, очень разнообразны, от кожных высыпаний до редких случаев, когда так и не восстановилось у людей обоняние или сохранились симптомы дебюта ковида — быстрая утомляемость, снижение памяти. Очень большой удар ковид нанес по сердечно-сосудистой системе переболевших», — отметил Проценко.

По его словам, те данные по постковиду, которые собрали российские врачи, абсолютно коррелируют с зарубежными — увеличилось количество людей с сахарным диабетом, помолодели цифры артериальной гипертонии. «Поэтому сказать, что мы пережили ковид и забыли про него, было бы несправедливо», — сказал Проценко.

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Теги: 
COVID-19  постковид  сахарный диабет  память  сердечно-сосудистая система  Проценко 

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