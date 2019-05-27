27 мая. Mossovetinfo.ru – В 2018 году перечень объектов культурного наследия Москвы пополнили 130 новых объектов, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов на итоговом заседании комиссии.
Кроме того, в 2018 году была завершена реставрация 199 объектов, на 69 объектах завершились работы по сохранению.
Общее количество объектов, входящих в перечень объектов культурного наследия Москвы, достигло 2089.
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