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Город (Москва и область)     27.05.2019 14:04

Перечень объектов культурного наследия Москвы в 2018 году вырос на 130 пунктов

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Теги:  объекты культурного наследия 

27 мая. Mossovetinfo.ru – В 2018 году перечень объектов культурного наследия Москвы пополнили 130 новых объектов, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов на итоговом заседании комиссии.

Кроме того, в 2018 году была завершена реставрация 199 объектов, на 69 объектах завершились работы по сохранению.

Общее количество объектов, входящих в перечень объектов культурного наследия Москвы, достигло 2089.


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Карта места

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Теги: 
объекты культурного наследия 

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