27 мая. Mossovetinfo.ru – В 2018 году перечень объектов культурного наследия Москвы пополнили 130 новых объектов, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов на итоговом заседании комиссии.



Кроме того, в 2018 году была завершена реставрация 199 объектов, на 69 объектах завершились работы по сохранению.



Общее количество объектов, входящих в перечень объектов культурного наследия Москвы, достигло 2089.