22 апреля. Mossovetinfo.ru – Активисты проекта «Безопасная столица» намерены усилить информационную работу с подростками в преддверии летних каникул, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на координатора проекта Антона Акишина.
По словам Акишина, в период летних каникул по статистике увеличивается травматизм подростков. Часто это связано с тем, что подростками некому заниматься, они остаются предоставлены сами себе, и могут поддаться неблагополучному влиянию.
Активисты движения намерены доводить до подростков информацию об опасном времяпрепровождении, например, о зацепинге, проводить рейды по выявлению зацеперов. Также подросткам намерены продемонстрировать антинаркотические материалы и провести соответствующие мастер-классы.
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