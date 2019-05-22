Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     22.05.2019 09:48

Перед последним звонком и выпускными в Москве могут провести внеплановую проверку судов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Канал имени Москвы  речной транспорт  проверка  последний звонок  выпускные вечера 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Внеплановую проверку прогулочных судов могут провести в Москве в преддверии последнего звонка и выпускных, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Канала имени Москвы.

Сообщается, что перед началом навигации в Москве уже была проведена портовая проверка всех судов, которые эксплуатируются на Москве-реке. Были проверены техническое состояние судов, а также уровень профессиональной подготовки и квалификации экипажей.

Однако, в случае обращений представителей школ или правоохранительных органов, специалисты Канала имени Москвы готовы провести внеплановые проверки.

Праздник последнего звонка для выпускников пройдет в Москве 25 мая.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Канал имени Москвы  речной транспорт  проверка  последний звонок  выпускные вечера 

Возврат к списку

Лента новостей

10:45 Город (Москва и область) Москвичам рекомендовали воздержаться от поездок в центр на личных машинах

10:02 Происшествия Двое террористов были ликвидированы во Владимирской области

09:48 Город (Москва и область) Перед последним звонком и выпускными в Москве могут провести внеплановую проверку судов

09:35 В мире Зеленский планирует вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

09:06 Город (Москва и область) Речные трамвайчики-кабриолеты запустили на Москве-реке

Актуальные материалы

09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги

08:33 Город (Москва и область) Оплатить коммунальные услуги теперь можно с помощью смартфона

10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня

23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти

11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru