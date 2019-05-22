22 мая. Mossovetinfo.ru – Внеплановую проверку прогулочных судов могут провести в Москве в преддверии последнего звонка и выпускных, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Канала имени Москвы.
Сообщается, что перед началом навигации в Москве уже была проведена портовая проверка всех судов, которые эксплуатируются на Москве-реке. Были проверены техническое состояние судов, а также уровень профессиональной подготовки и квалификации экипажей.
Однако, в случае обращений представителей школ или правоохранительных органов, специалисты Канала имени Москвы готовы провести внеплановые проверки.
Праздник последнего звонка для выпускников пройдет в Москве 25 мая.
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