6 мая. Mossovetinfo.ru - 7 мая на ряде улиц в Москве, преимущественно в центре города, будет закрыт проезд и изменится работа городского транспорта, сообщает ЦООД.Также до 13:00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка.Также в местах ограничений будут временно закрываться подземные пешеходные переходы.С открытия метро и до окончания мероприятия ряд станций в центре будут закрыты на выход.Движение будет закрыто:- с 5:00 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;- с 5:30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных;- с 10:00 на Тверском и Страстном бульварах;С 05:00 до 13:00 7 мая в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.С утра до конца перекрытий меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города.