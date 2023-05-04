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Город (Москва и область)     06.05.2023 19:15

Перекрытие дорог 7 мая 2023 года в Москве (место, время, схемы)

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Теги:  Москва  мероприятия  транспорт  ограничения  перекрытия  7 мая 2023 года  время  схемы 

6 мая. Mossovetinfo.ru - 7 мая на ряде улиц в Москве, преимущественно в центре города, будет закрыт проезд и изменится работа городского транспорта, сообщает ЦООД.
7 мая 2023 года, Москва, транспорт, центр, улицы, перекрытия

Также до 13:00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка.

Также в местах ограничений будут временно закрываться подземные пешеходные переходы.

С открытия метро и до окончания мероприятия ряд станций в центре будут закрыты на выход.

Движение будет закрыто:
- с 5:00 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;
- с 5:30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных;
- с 10:00 на Тверском и Страстном бульварах;
С 05:00 до 13:00 7 мая в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.

7 мая 2023 года, Москва, транспорт, центр, перекрытия

С утра до конца перекрытий меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города.

7 мая 2023 года, Москва, транспорт, центр, Тверская

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Карта места

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Теги: 
Москва  мероприятия  транспорт  ограничения  перекрытия  7 мая 2023 года  время  схемы 

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