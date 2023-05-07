с 5:00

с 5:30

с 10:00

С 16:00

ряд станций в центре будут закрыты на выход

в местах ограничений временно закрыты подземные пешеходные переходы

меняются маршруты наземного транспор т

а

ЦООД просит, рекомендует

9 мая. Mossovetinfo.ru - 9 мая на ряде улиц в Москве, преимущественно в центре столицы, будет закрыт проезд и изменится работа городского транспорта, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦООД). Также до 13:00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка.Движение будет закрыто:на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных;на улицах Большая Якиманка и Новый Арбат;будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе — просим выбирать пути объезда заранее.С открытия метро и до окончания мероприятияТакжеС утра до конца мероприятияв центре, на востоке и юго-востоке города.С 16:00 до окончания мероприятия автобусы могут задерживаться.Автобусы е80 не будут останавливаться у метро «Марксистская» 9 мая с утра до окончания мероприятий.- Пользуйтесь станциями метро и МЦД;- Пользуйтесь остановками у метро «Таганская» и «Пролетарская»;- Будьте внимательны, стройте маршрут заранее;- Рекомендуем автомобилистам, которые выехали за город и планируют вернуться 9 мая вечером, выезжать после 19:00.