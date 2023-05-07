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Город (Москва и область)     08.05.2023 17:19

Перекрытие дорог, ограничения транспорта, 9 мая 2023 года в Москве (место, время, схемы)

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Теги:  Москва  перекрытия  9 мая 2023 года  время  схемы  мероприятия  транспорт  метро  ограничения  пешеходные переходы 

9 мая. Mossovetinfo.ru - 9 мая на ряде улиц в Москве, преимущественно в центре столицы, будет закрыт проезд и изменится работа городского транспорта, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦООД). Также до 13:00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка.

Движение будет закрыто:
- с 5:00 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;
9 мая 2023 года, транспорт, перекрытия, ограничения, время, схема

- с 5:30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных;
9 мая 2023 года, транспорт, перекрытия, ограничения, время, схема, центр

- с 10:00 на улицах Большая Якиманка и Новый Арбат;
9 мая 2023 года, транспорт, перекрытия, ограничения, время, схема, Садовое

С 16:00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе — просим выбирать пути объезда заранее.
9 мая 2023 года, транспорт, перекрытия, ограничения, время, схема, МКАД

С открытия метро и до окончания мероприятия ряд станций в центре будут закрыты на выход
Также в местах ограничений временно закрыты подземные пешеходные переходы
9 мая 2023 года, транспорт, перекрытия, ограничения, время, схема, закрытие подземных переходов


С утра до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города.
С 16:00 до окончания мероприятия автобусы могут задерживаться.


Автобусы е80 не будут останавливаться у метро «Марксистская» 9 мая с утра до окончания мероприятий.

ЦООД просит, рекомендует:
- Пользуйтесь станциями метро и МЦД;
- Пользуйтесь остановками у метро «Таганская» и «Пролетарская»;
- Будьте внимательны, стройте маршрут заранее;
- Рекомендуем автомобилистам, которые выехали за город и планируют вернуться 9 мая вечером, выезжать после 19:00.

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Карта места

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Теги: 
Москва  перекрытия  9 мая 2023 года  время  схемы  мероприятия  транспорт  метро  ограничения  пешеходные переходы 

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