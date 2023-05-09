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Город (Москва и область)     10.05.2023 07:24

Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 10 мая

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Теги:  Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

10 мая - Mossovetinfo.ru - Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 10 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, по области - от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление - около 755 мм ртутного столба.

Ночью столбики термометров опустятся до +3, в Московской области местами заморозки до –1.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

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