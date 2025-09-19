 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     22.09.2025 07:54

Переменная облачность и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник 22 сентября

22 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 25 до 27 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 14 градусов.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 22 до плюс 27 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c, местами порывы до 16 м/c. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

